Суд отказал матери Жанны Фриске в иске на 21 млн руб к Life

15:53 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить иск матери певицы Жанны Фриске Ольги Фриске (Копыловой) на 21 миллион рублей к интернет-ресурсу Life за размещенное на его сайте интервью, в котором говорится о ее возможном привлечении к уголовной ответственности за мошенничество, передаёт во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд полностью отказал в удовлетворении заявленных требований, среди которых было удаление спорной публикации, опровержение содержащихся в ней сведений, а также компенсация морального вреда в размере 21 миллиона рублей.

На заседании представитель ООО "Медиа Контент" (владелец издания Life) заявили, что в спорной публикации отсутствуют ложные обвинения или утверждения о совершении лицом преступления.

"В статье была дана цитата эксперта-юриста о возможных вариантах развития событий", - заявила директор юридического департамента медиахолдинга Елизавета Худякова.

Поводом для иска Фриске послужила публикация от 27 апреля на интернет-ресурсе под заголовком "Юрист: Мать Фриске может получить условный срок за мошенничество". В статье юрист, вице-президент Национальной экспертной палаты Михаил Цивин, говорит о том, что матери певицы может грозить срок за мошенничество. Истица посчитала данную информацию не соответствующей действительности, порочащей ее честь и достоинство.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41 году жизни.