Суд отказался изменить меру пресечения студентке Карауловой

10:27 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд оставил под стражей студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает в среду корреспондент РАПСИ из суда.

Таким образом, суд отклонил заявленное ходатайство адвоката обвиняемой Сергея Бадамшина, который просил изменить Карауловой меру пресечения на любую иную, не связанную с заключением под стражу.

Прокурор просил суд отклонить данное ходатайство.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело Карауловой в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по делу состоялось 5 октября.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

Эксперты признали студентку вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.