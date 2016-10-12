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Суд отказался изменить меру пресечения студентке Карауловой

Сюжет: Дело студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Контекст
Теги: Терроризм, Московский окружной военный суд, Варвара Караулова, Москва, Россия
10:27 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд оставил под стражей студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает в среду корреспондент РАПСИ из суда.

Таким образом, суд отклонил заявленное ходатайство адвоката обвиняемой Сергея Бадамшина, который просил изменить Карауловой меру пресечения на любую иную, не связанную с заключением под стражу.

Прокурор просил суд отклонить данное ходатайство.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело Карауловой в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по делу состоялось 5 октября.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

Эксперты признали студентку вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.

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Суд отказался изменить меру пресечения студентке Карауловой

10:27 12/10/2016 Московский окружной военный суд оставил под стражей студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает в среду корреспондент РАПСИ из суда.
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