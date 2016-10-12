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Следствие просит продлить арест замминистра культуры Пирумова

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Хищения, Министерство культуры РФ, Лефортовский суд Москвы, Григорий Пирумов, Москва, Россия
11:06 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Следствие просит Лефортовский суд Москвы продлить арест замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении около 100 миллионов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"В суд поступили материалы на продление ареста Пирумова. Они будут рассмотрены 13 октября", — сказала собеседница агентства.

Ранее Лефортовский суд до 15 октября продлил арест Пирумову и другим фигурантам дела — директору компании "БалтСтрой" Дмитрию Сергееву и директору департамента имущества и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо. В отношении предпринимателя Никиты Колесникова мера пресечения была изменена на домашний арест и продлена до 16 октября.

Управляющему компании "БалтСтрой" Александру Коченову в конце июня Лефортовский суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на залог в размере 10 миллионов рублей.

Федеральная служба безопасности  возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников Министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

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Следствие просит продлить арест замминистра культуры Пирумова

11:06 12/10/2016 Следствие просит Лефортовский суд Москвы продлить арест замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении около 100 миллионов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
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