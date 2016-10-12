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Картины украинского миллиардера Григоришина останутся под арестом — суд

Контекст
Теги: Налог, Московский городской суд, Москва, Россия
15:51 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным арест картин, принадлежащих украинскому миллиардеру Константину Григоришину, обвиняемого в России в неуплате налогов на сотни миллионов рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд постановил оставить без изменений наложенный на картины Григоришина арест", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Григоришин выплатил уже около 100 миллионов рублей в рамках уголовного дела. При этом, по словам следователя, с учетом штрафов и пеней общая сумма задолженности составляет 916 миллионов рублей, и уголовное дело будет закрыто только после уплаты всей суммы.

"Материалы дела содержат существенные противоречия: звучит сумма 674 миллиона, а в предъявленном обвинении — 642 миллиона рублей", — ранее сообщала адвокат бизнесмена.

Также защита отмечает, что в материалах нет указания на какой-либо повод для возбуждения уголовного дела. "Нет ни заявления, ни явки с повинной, ничего», — сказала адвокат, отметив, что он "желает продолжать быть добропорядочным гражданином РФ".

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Григоришина, который в настоящее время находится за пределами страны.

Журнал Forbes оценивает состояние частного инвестора Григоришина в 1,1 миллиарда долларов (данные на 2015 год) и называет его "крупнейшим речным судовладельцем на Украине", а также хозяином крупнейшего в Восточной Европе производителя трансформаторов "Запорожтрансформатор".

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Картины украинского миллиардера Григоришина останутся под арестом — суд

15:51 12/10/2016 Мосгорсуд признал законным арест картин, принадлежащих украинскому миллиардеру Константину Григоришину, обвиняемого в России в неуплате налогов на сотни миллионов рублей.
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