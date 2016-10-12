Суд в Москве приговорил серийного насильника к 18 годам

16:08 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Нагатинский суд Москвы признал Валерия Макаренкова виновным в совершении изнасилований, насильственных действий сексуального характера и разбойных нападений и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СК РФ.

Как отмечает ведомство, в период с 1987 по 2014 год осужденный совершил 31 эпизод преступной деятельности.

Согласно материалам следствия, Макаренков, как правило, под видом велосипедиста выслеживал жертв во дворах жилых домов, а также в парковых зонах преимущественно ночью и рано утром. Злоумышленник применял к потерпевшим насилие, душил их до потери сознания, после чего насиловал и похищал деньги и ценные вещи. При этом нападения Макаренков совершал в основном в период с мая по октябрь, то есть в теплое время года, подходящее для прогулок на велосипеде.

Преступник посещал разные районы столицы, и планировал нападения таким образом, чтобы жертвы не могли увидеть его и впоследствии опознать. По мнению правоохранительных органов, указанные обстоятельства затруднили скорейшее установление личности нападавшего и его задержание. В СК отметили, что на причастность к совершению серии преступлений было проверено порядка 20 тысяч жителей Москвы.

Последнее преступление — покушение на изнасилование 29-летней москвички — было совершено 26 мая 2014 года на территории парка отдыха «Кузьминки», где Макаренков и был впоследствии задержан. В соответствии с ориентировкой, сотрудники правоохранительных органов проверяли всех велосипедистов, совершавших прогулки в вечернее время. Когда Макаренкова попросили остановиться, он не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться, однако был задержан. Причастность злоумышленника к 31 эпизоду преступной деятельности была установлена в результате проведения экспресс-молекулярного-генетического исследования.

Согласно заявлению СК, в настоящее время продолжается расследование других отдельных эпизодов нападений на женщин, в ходе которых на причастность к убийствам, сопряженным с насилием, Макаренков также будет проверен.