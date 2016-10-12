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Фигуранты дела о махинациях с недвижимостью РСК "МиГ" останутся под арестом

Контекст
Теги: Хищения, Московский городской суд, Москва, Россия
17:58 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 24 декабря в отношении экс-главы «дочки» АО «Российская самолетостроительная корпорация МиГ» (РСК "МиГ") Алексея Озерова и замгендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова по делу о махинациях с недвижимостью корпорации "МиГ", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений», — сказала собеседница агентства.

По данным газеты «Коммерсант», Озеров и Носков обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров. Этот комплекс, по материалам газеты, уже на протяжении десятка лет сдается в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

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Фигуранты дела о махинациях с недвижимостью РСК "МиГ" останутся под арестом

17:58 12/10/2016 Мосгорсуд признал законным продление ареста до 24 декабря в отношении экс-главы «дочки» АО «Российская самолетостроительная корпорация МиГ» (РСК "МиГ") Алексея Озерова и замгендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова по делу о махинациях с недвижимостью корпорации "МиГ", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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