Мосгорсуд временно ограничил доступ к пиратской копии фильма "Ледокол"

RIA Novosti, Ilya Pitalev

14:55 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский городской суд временно ограничил доступ к пиратской копии российского фильма "Ледокол", которая была размещена в сети Интернет до официальной премьеры, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд постановил удовлетворить исковое заявление ООО "Продюсерская фирма Игоря Толстунова" о предварительном обеспечении защиты исключительных прав", - сказал собеседник агентства.

Официальная премьера фильма-катастрофы Николая Хомерики состоится 20 октября. Однако заявитель обнаружил, что фильм без разрешения был размещён на сайте realfilms.ucoz.com, после чего обратился в суд.

История фильма основана на реальных событиях 1985 года, когда ледокол "Михаил Сомов" дрейфовал около четырёх месяцев во льдах. Бюджет картины составил 430 миллионов рублей. Съемки фильма проходили в Кировске, Севастополе и Санкт-Петербурге. Главные роли в фильме исполнили: Петр Федоров, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова, Александр Яценко, Александр Паль, Виталий Хаев и другие.