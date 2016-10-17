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Дело экс-главы Сахалина Хорошавина рассмотрит суд в Южно-Сахалинске

Сюжет: Дело сахалинского губернатора Хорошавина
Контекст
Теги: Московский городской суд, Александр Хорошавин, Москва, Россия
19:00 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого во взяточничестве, будет рассматриваться в суде Южно-Сахалинска, сообщили РАПСИ в Мосгорсуде.

В понедельник Мосгорсуд приступил к рассмотрению ходатайства следователя о продлении Хорошавину срока содержания под стражей.

"Подсудность данного уголовного дела — Южно-Сахалинск", — сказал следователь.

По версии следствия, в 2009 году губернатор Сахалинской области создал организованную преступную группу (ОПГ), в состав которой вошли заместитель председателя правительства Сахалинской области Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Икрамов. Члены ОПГ в период с 2009 по 2015 год получили взятки от 8 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства. Общая сумма взяток, по данным следствия, превышает 522 миллиона рублей.

"После получения взяток их часть в сумме свыше 77 миллионов рублей Хорошавин легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты", — сообщалось ранее на сайте СК РФ.

Хорошавин проходит по ряду уголовных дел о коррупции — всего ему вменяется более 10 эпизодов взяточничества на десятки миллионов рублей. Должности губернатора он лишился в марте 2015 года с жесткой формулировкой — "в связи с утратой доверия".

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Дело экс-главы Сахалина Хорошавина рассмотрит суд в Южно-Сахалинске

19:00 17/10/2016 Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого во взяточничестве, будет рассматриваться в суде Южно-Сахалинска, сообщили РАПСИ в Мосгорсуде.
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