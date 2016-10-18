Экс-губернатор Сахалина останется под арестом до 27 февраля

12:12 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд до 27 февраля продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Решением Мосгорсуда мера пресечения в отношении Хорошавина до 27 февраля 2017 года", — сказал собеседник агентства.

Суд также вынес постановление о продлении срока ареста на этот же срок других фигурантов дела, а именно советника губернатора Сахалинской области Андрея Икрамова и бывшего зампредседателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина. Экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николай Борисов будет находится под домашним арестом на протяжении четырех месяцев.

По версии следствия, в 2009 году губернатор Сахалинской области создал организованную преступную группу (ОПГ), в состав которой вошли заместитель председателя правительства Сахалинской области Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Икрамов. Члены ОПГ в период с 2009 по 2015 год получили взятки от 8 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства. Общая сумма взяток, по данным следствия, превышает 522 миллиона рублей.

"После получения взяток их часть в сумме свыше 77 миллионов рублей Хорошавин легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты", — сообщалось ранее на сайте СК РФ.

Хорошавин проходит по ряду уголовных дел о коррупции — всего ему вменяется более 10 эпизодов взяточничества на десятки миллионов рублей. Должности губернатора он лишился в марте 2015 года с жесткой формулировкой — "в связи с утратой доверия".