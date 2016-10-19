Суд решит вопрос о продлении ареста предполагаемого захватчика заложников

РАПСИ, Людмила Кленько

15:48 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы 20 октября рассмотрит вопрос о продлении ареста Арама Петросяна, обвиняемого в захвате заложников в столичном отделении "Ситибанка", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд 20 октября рассмотрит вопрос о продлении ареста Петросяна", — сказала собеседница агентства. По ее словам, материалы в суд еще не поступили.

Адвокат Станислав Мальцев подтвердил информацию о продлении.

Как следует из материалов дела, вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников.

По версии следствия, Петросян проследовал в банк, расположенный по улице Большая Никитская, где удерживал четырех человек и угрожал взрывом прямоугольного предмета, похожего на взрывное устройство, находящегося у него на груди. По истечении нескольких часов мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания. Как после сообщало следствие, в ходе допроса Петросян пояснил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме и в действительности убивать заложников не хотел. Он полностью признал вину и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемого ему преступления.

Действия Петросяна квалифицированы частью 2 статьи 206 УК РФ (захват заложников). Эксперты признали его вменяемым.