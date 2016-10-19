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Суд отправил в колонию грабителя, напавшего на телеведущего "Дождя"

Теги: Тверской суд Москвы, Москва, Россия
17:03 19/10/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Тверской суд Москвы приговорил к 2 годам лишения свободы гражданина Белоруссии Александра Шелоника за нападение на ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова, сообщила в среду РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Шелоник признан виновным в нападении на Лобкова", - сказала Дзюрко.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни).

Как следует из материалов дела, Лобкова ограбили и избили в центре Москвы ночью 12 сентября. По данным следствия, у него забрали мобильный телефон Sony Xperia стоимостью 10 тысяч рублей, кошелёк с банковскими картами, а также, как показал Лобков, имущество, принадлежащее его другу, на сумму 50 тысяч рублей.

Телеведущий Павел Лобков работает на "Дожде" с 2012 года. Раньше работал на НТВ и "Пятом канале".

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Суд отправил в колонию грабителя, напавшего на телеведущего "Дождя"

17:03 19/10/2016 Тверской суд Москвы приговорил к 2 годам лишения свободы гражданина Белоруссии Александра Шелоника за нападение на ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова, сообщила в среду РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
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