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Мосгорсуд прекратил производство по иску о ликвидации движения "СтопХам"

Контекст
Теги: Министерство юстиции РФ, Московский городской суд, Москва, Россия
17:06 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд прекратил производство по делу о ликвидации Межрегиональной общественной организации содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе "СтопХам" в связи с устранением выявленных нарушений, сообщили РАПСИ в суде.

По словам собеседника агентства, такое решение было принято судом по ходатайству Минюста.

Ранее Верховный суд (ВС) удовлетворил апелляционную жалобу представителей общественной организации на решение Мосгорсуда от 12 октября 2015 года о ликвидации общественной организации "СтопХам" и исключении сведений о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц, отправив дело на новое рассмотрение.

Решение о ликвидации движения по требованию Министерства юстиции было принято Мосгорсудом в октябре прошлого года, при этом не было обжаловано, вступило в законную силу и было направлено на исполнение.

На первом заседании ВС, состоявшемся 18 августа, со стороны представителей ликвидированного движения "СтопХам" были заявлены аргументы о том, организация не была надлежащим образом уведомлена о заседании суда первой инстанции. Мосгорсуд принял решение об удовлетворении требований Минюста без участия административного ответчика, лишенного, по его мнению, права на защиту по причине незаблаговременного уведомления о судебном разбирательстве.

"На протяжении уже шести лет наша организация, созданная на добровольных началах для выражения гражданской позиции людьми, не согласными с хамством на дорогах, осуществляла свою деятельность. Нами было получено одобрение со стороны первых лиц государства. Да, мы фокусировались на работе непосредственно на улицах, однако при этом безусловно, хотим продолжать работать а рамках закона, соблюдая все формальные требования", — заявил представитель движения Дмитрий Чугунов, посетовал на то, что многие СМИ уже успели назвать "СтопХам" запрещенной организацией.

Общественное движение "СтопХам" приобрело известность благодаря акциям, направленным на борьбу с нарушителям правил дорожного движения. Так участники организации приклеивали стикеры "Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу" на лобовые стекла автомобилей, припаркованных неправильно с их точки зрения.

Одним из последних нашумевших эпизодов деятельности "СтопХама" стала потасовка активиста движения с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым в феврале этого года.

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Мосгорсуд прекратил производство по иску о ликвидации движения "СтопХам"

17:06 19/10/2016 Мосгорсуд прекратил производство по делу о ликвидации Межрегиональной общественной организации содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе "СтопХам" в связи с устранением выявленных нарушений, сообщили РАПСИ в суде.
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