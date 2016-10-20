Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
20/10/2016 15:28
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд рассмотрит вопрос об аресте сотрудника Росгвардии

Теги: Убийство, Перовский суд Москвы, Москва, Россия
14:10 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Перовский районный суд Москвы в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении сотрудника отдела вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Ручкина, который застрелил сослуживца из табельного оружия, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"В Перовском районном суде в 14-00 планируется проведение судебного заседания о рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в отношении Ручкина", — сказали в суде.

По сообщению СМИ, инцидент  произошел в отделе вневедомственной охраны Росгвардии. Ручкин, находясь в оружейной комнате, где сотрудники разряжают и сдают оружие, произвёл выстрел из табельного пистолета Макарова в своего сослуживца. После в Интернете появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник вневедомственной охраны заряжает оружие, подходит к своему коллеге и выстреливает ему в голову. Потерпевший после скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство" (статья 105 УК РФ).

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд рассмотрит вопрос об аресте сотрудника Росгвардии

14:10 20/10/2016 Перовский районный суд Москвы в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении сотрудника отдела вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Ручкина, который застрелил сослуживца из табельного оружия, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Мужчины, пытавшиеся пресечь границу с Карауловой, приговорены к реальным срокам

15:14 20/10/2016 Мужчины, пытавшиеся пересечь сирийско-турецкую границу вместе со студенткой МГУ Варварой Карауловой (Александрой Ивановой), были приговорены к реальным срокам, об этом стало известно в ходе слушаний дела Карауловой в Московском окружном военном суде, передает корреспондент РАПСИ.

Предполагаемый захватчик заложников в "Ситибанке" останется под арестом

14:59 20/10/2016 Пресненский суд Москвы до 24 ноября продлил срок содержания под стражей в отношении Арама Петросяна, обвиняемого в захвате заложников в столичном отделении "Ситибанка", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Закон о правительстве как плод компромисса. "Исторические хроники РАПСИ"

10:00 20/10/2016 В это трудно поверить, но до конца 1997 года федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" не существовало — несмотря на то, что проект его был внесен еще в первую Госдуму РФ. И работало наше правительство несколько лет безо всякой законодательной основы. Точнее, до принятия нового закона действовал Закон РФ "О Совете Министров - Правительстве РФ" 1992 года, в части, не противоречащей новой Конституции.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера