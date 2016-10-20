Суд рассмотрит вопрос об аресте сотрудника Росгвардии

14:10 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Перовский районный суд Москвы в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении сотрудника отдела вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Ручкина, который застрелил сослуживца из табельного оружия, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"В Перовском районном суде в 14-00 планируется проведение судебного заседания о рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в отношении Ручкина", — сказали в суде.

По сообщению СМИ, инцидент произошел в отделе вневедомственной охраны Росгвардии. Ручкин, находясь в оружейной комнате, где сотрудники разряжают и сдают оружие, произвёл выстрел из табельного пистолета Макарова в своего сослуживца. После в Интернете появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник вневедомственной охраны заряжает оружие, подходит к своему коллеге и выстреливает ему в голову. Потерпевший после скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство" (статья 105 УК РФ).