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Суд 25 октября рассмотрит вопрос о продлении ареста имама Велитова

Контекст
Теги: Бутырский суд Москвы, Москва, Россия
10:46 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Бутырский районный суд Москвы 25 октября рассмотрит вопрос о продлении срока домашнего ареста в отношении имама Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщил в пятницу РАПСИ его адвокат Дагир Хасавов.

"Судебное заседание назначено на 25 октября", - сказал защитник. Также он отметил, что за последние два месяца не проведено ни одного следственного действия, в связи с чем считает, что ходатайство следствия о продлении ранее избранной меры пресечения в отношении Велитова необоснованно.

Постановлением Бутырского суда Москвы от 25 августа 2016 года было удовлетворено ходатайство следствия о продлении до 27 октября срока содержания Велитова под домашним арестом.

Ранее следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве был задержан имам Велитов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание терроризма).

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, находясь в должности председателя Совета и одновременно являясь имамом религиозной организации "Ярдям", во время проведения молитв в одной из мечетей Москвы публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Указанная организация признана решением Верховного Суда РФ террористической и запрещенной на территории России.

"Согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, в указанной речи содержится совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности", — говорится в сообщении СК РФ.

По мнению защиты имама, в действительности со стороны обвиняемого имело место предусмотренное канонами Ислама проведение религиозного обряда в отношении усопшего мусульманина (расстрелянного неизвестными лицами).

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Суд 25 октября рассмотрит вопрос о продлении ареста имама Велитова

10:46 21/10/2016 Бутырский районный суд Москвы 25 октября рассмотрит вопрос о продлении срока домашнего ареста в отношении имама Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщил в пятницу РАПСИ его адвокат Дагир Хасавов.
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