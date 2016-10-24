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Экс-сотрудник ФСК ЕЭС Гончаров останется под арестом до конца декабря

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Теги: Злоупотребление служебными полномочиями, Лефортовский суд Москвы, Москва, Россия
13:42 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего сотрудника Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве энергомоста в Крыму, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Постановлением суда срок ареста Гончарова продлен на два месяца, а всего до четырех месяцев, то есть до 26 декабря 2016 года", — сказала собеседница агентства.

Лефортовский суд 29 августа 2016 года избрал в отношении Гончарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 октября.

По данным СМИ, Гончаров был задержан оперативниками Управления собственной безопасности ФСБ. С августа этого года он не является сотрудником ФСК ЕЭС, сообщают СМИ со ссылкой на компанию.

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Экс-сотрудник ФСК ЕЭС Гончаров останется под арестом до конца декабря

13:42 24/10/2016 Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего сотрудника Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве энергомоста в Крыму.
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