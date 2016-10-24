Суд пересмотрит вопрос о компенсации 1,5 млн руб родственникам Аркадия Райкина

Евгения Соколова, РАПСИ

15:31 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 16 ноября проверит законность решения об отказе в удовлетворении иска о защите чести и достоинства родственников актера Аркадия Райкина к ЗАО "Издательство Семь Дней" на сумму 1,5 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба будет рассмотрена 16 ноября", — сказал собеседник агентства.

Как ранее рассказал РАПСИ племянник Аркадия Райкина Андрей Райкин, поводом к судебному разбирательству стал опубликованный в журнале текст об актере, в котором были изложены факты, не соответствующие действительности.

"Я неоднократно отказывался от интервью данному изданию, так как не считаю возможным давать какие-либо комментарии от своего имени, ведь у Аркадия Райкина есть более близкие родственники", — пояснил племянник актера.

Тем не менее, по словам Андрея Райкина, журналисты продолжали настаивать на интервью. "Тогда я решил передать им книгу моего отца, брата Аркадия Исааковича, в которой было много из жизнеописания Аркадия Райкина. После, в журнале появились выдержки из книги, однако они были выданы за "неизвестные дневники брата Аркадия Райкина", — сообщил племянник.

Позднее, как стало известно со слов заявителя, журналист издания "Семь дней" повторно обратилась к племяннику с целью получить больше информации, на что ей было рекомендовано снова обратиться к ранее предоставленной книге.

"Когда я получил второй текст, то увидел огромное количество недостоверной информации и было принято решение о совместной встрече с журналистом, где я смогу указать на явные неточности. Я неоднократно обращал внимание, что наша встреча не является интервью и носит исключительно редакторский характер. Однако, несмотря на это, журналист издания "Семь дней" попросила записать разговор на диктофон и в итоге выдала мои комментарии за интервью", — рассказал истец.

Поскольку руководство журнала отказалось напечатать опровержение, Андрей Райкин был вынужден обратиться в суд.

Как сообщили РАПСИ в пресс-службе суда, заявителями в иске были указаны три человека, которые просили суд взыскать с ответчика в их пользу по пятьсот тысяч рублей.