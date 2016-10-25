Суд удовлетворил кассацию дочери Гагарина по спору о бренде ТРЦ "Гагаринский"

РАПСИ

19:18 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил кассационную жалобу дочери первого космонавта планеты Елены Гагариной, подтвердив незаконность решения о предоставлении охраны товарному знаку ООО «Торгово-развлекательный центр «Гагаринский», говорится в материалах суда.

Коллегия палаты по патентным спорам 20 февраля удовлетворила заявление Гагариной. Она обжаловала в коллегии решение Роспатента от 4 августа 2011 года о регистрации бренда «Гагаринский Торгово-развлекательный центр» по заявлению ООО «ТРЦ «Гагаринский», владеющего одноименным торговым центром недалеко от площади Гагарина в Москве.

Однако СИП 27 июля по заявлению ТРЦ отменил решение патентного ведомства от 20 февраля. Этот судебный акт Гагарина обжаловала в президиуме.

Елена Гагарина ссылалась на нормы Гражданского кодекса РФ, согласно которым в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению известного в России лица, без согласия этого лица или его наследника.

Ранее Роспатент отклонил возражения Гагариной, указав, что спорный бренд не вызывает однозначной ассоциации с личностью Юрия Гагарина, в нем нет элементов, связанных с тематикой освоения космоса, он лишь является указанием на место оказания услуг.

Гагарина обратилась в суд с иском к Роспатенту. Первая инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) 16 октября 2014 года удовлетворила заявление, обязав Роспатент повторно рассмотреть возражение Елены Гагариной на регистрацию товарного знака «Торгово-развлекательный центр «Гагаринский». Президиум СИП 9 февраля 2015 года оставил без изменения решение суда первой инстанции. Тогда суд отклонил кассационные жалобы патентного ведомства и ООО «ТРЦ «Гагаринский».

При вынесении решения суд опирался на выводы экспертизы, в ходе которой перед экспертом был поставлен вопрос, как воспринимается потребителями словесный элемент «Гагаринский» в спорном товарном знаке - как указание на фамилию космонавта Юрия Гагарина или на территориальное расположение торгового центра рядом с площадью Гагарина и Гагаринским тоннелем в Москве.

Как отмечается в решении суда, «чуть менее четверти участников опроса, что является весьма внушительным результатом, однозначно указали на наличие устойчивой ассоциации словесного обозначения «Гагаринский» с фамилией первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина». На этом основании суд отклонил доводы Роспатента о том, что спорный бренд «не может являться указанием на конкретную историческую личность».

Коллегия палаты по патентным спорам, повторно рассмотрев заявление Гагариной, признала недействительным акт о предоставлении правовой охраны этому товарному знаку.