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Приговор художнику Павленскому­ за поджог двери ФСБ вступил в силу

Сюжет: Акции и суды художника Павленского
Контекст
Теги: Хулиганство, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Московский городской суд, Петр Павленский, Москва, Россия
11:37 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд признал законным приговор в отношении художника-акциониста Петра Павленского, осужденного к штрафу в 481 тысяч рублей за поджог двери здания Федеральной службы безопасности в Москве, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Павленского на приговор Мещанского суда Москвы от 8 июня 2016 года. Решением суда первой инстанции художник был оштрафован на полмиллиона рублей, также с него было постановлено взыскать 480 тысяч рублей в рамках гражданского иска спецслужбы, которой пришлось поменять дверь после "перфоманса".

Адвокат Павленского Ольга Динзе обратила внимания суда на то, что само наказание в виде штрафа в почти один миллион рублей противоречит постановлению Пленума Верховного суда РФ от 22 декабря 2015 года "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания". Так, по мнению адвоката, суд не учёл имущественное положение осуждённого. Как напомнила суду Динзе, Павленский является безработным. Также, по словам защитника, ущерб в размере 481 тысячи рублей не был установлен экспертами, так как ими не были проведены необходимые действия.

"Прошу обвинительный приговор Мещанского суда Москвы в отношении художника Павленского отменить и вынести оправдательный приговор", - сказала она.

Представитель потерпевшей стороны и прокурор просили суд оставить апелляционную жалобу защиты осуждённого без удовлетворения, приговор - без изменения.

После оглашения приговора в Мещанском суде художника освободили из-под стражи, и он сообщил, что не будет платить назначенный судом штраф за сожженную дверь здания ФСБ РФ на Лубянке.

При этом, согласно Уголовному кодексу, если он не будет исполнять решение суда, то наказание может быть заменено на более суровое — вплоть до лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Павленскому инкриминировалось повреждение выявленного объекта культурного наследия — двери здания НКВД-КГБ-ФСБ (1940-1947 годов), которая является частью ансамбля административных зданий ОГПУ-НКВД-КГБ. Экспертиза отметила, что здание представляет ценность не только как часть ансамбля XIX - начала XX веков, но и как место, где «содержались под арестом выдающиеся деятели искусства и культуры, военачальники, политические деятели».

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Приговор художнику Павленскому­ за поджог двери ФСБ вступил в силу

11:37 25/10/2016 Московский городской суд признал законным приговор в отношении художника-акциониста Петра Павленского, осужденного к штрафу в 481 тысяч рублей за поджог двери здания Федеральной службы безопасности в Москве, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.
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