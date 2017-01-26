Мосгорсуд ­рассмотрит жалобу на приговор художнику Павленскому­ без его участия

Кирилл Чулков, РАПСИ

11:06 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПС­И, Евгения Соколова. ­Московский городской суд постановил рассмотреть апелляционную жалобу защиты на приговор в отнош­ении художника-акцион­иста Петра Павленског­о, приговоренного к штра­фу в 480 тысяч рублей­ за поджог двери здан­ия Федеральной службы­ безопасности (ФСБ) в Москве, без его участия, передает во вторник корреспондент РАПСИ ­из зала суда.

Во вторник суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы защиты осужденного. Сам Павленский в очередной раз не явился на судебное заседание, несмотря на то, что судом были приняты все меры по его извещению.

Решением суда первой инстанции художник был оштрафован на полмиллиона рублей, также с него было постановлено взыскать 480 тысяч рублей в рамках гражданского иска спецслужбы, которой пришлось поменять дверь после "перфоманса".

Адвокат Павленского просила вышестоящую инстанцию отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный.

После оглашения приговора в Мещанском суде художника освободили из-под стражи, и он сообщил, что не будет платить назначенный судом штраф за сожженную дверь здания ФСБ РФ на Лубянке.

При этом, согласно Уголовному кодексу, если он не будет исполнять решение суда, то наказание может быть заменено на более суровое — вплоть до лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Павленскому инкриминировалось повреждение выявленного объекта культурного наследия — двери здания НКВД-КГБ-ФСБ (1940-1947 годов), которая является частью ансамбля административных зданий ОГПУ-НКВД-КГБ. Экспертиза отметила, что здание представляет ценность не только как часть ансамбля XIX - начала XX веков, но и как место, где «содержались под арестом выдающиеся деятели искусства и культуры, военачальники, политические деятели».