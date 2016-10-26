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Суд признал законным продление ареста ТЦ Весна по делу экс-главы Банка Москвы

Сюжет: Уголовное преследование главы Банка Москвы Андрея Бородина
Контекст
Теги: Банк Москвы, Московский городской суд, Андрей Бородин, Москва, Россия
12:26 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд признал законным продление срока ареста, наложенного на ТЦ Весна на Новом Арбате в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, Мосгорсуд признал законным постановление Тверского суда Москвы от 5 августа о продлении до 28 октября срока ареста, наложенного на недвижимое имущество, собственником которого является акционерное общество "Бином-М".

Как следует из оглашенных материалов дела, в 2012 году был наложен арест на порядка 13 тысяч квадратных метров площадей в Торговом центре "Весна", расположенном в доме 19 на улице Новый Арбат в Москве, принадлежащего акционерному обществу "Бином-М".

Представитель собственника арестованного имущества в своей апелляционной жалобе на постановление Тверского суда указал, что общество не является участником уголовного дела и наложение ареста на недвижимость в течение столь долгого срока нарушает гарантированное конституцией право на владение, пользование и распоряжение имуществом.

Ранее, агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о наложении ареста на два торговых центра в Москве в рамках уголовного дела о хищениях в Банке Москвы.

Дело в отношении экс-главы Банка Москвы Александра Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено в 2011 году. По данным МВД, Бородин в 2008 году создал ОПГ из руководителей и сотрудников банка, в течение двух лет они похищали вверенные им деньги, заключая фиктивные договоры о покупке и продаже валюты, получая разницу между курсами.

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Суд признал законным продление ареста ТЦ Весна по делу экс-главы Банка Москвы

12:26 26/10/2016 Московский городской суд признал законным продление срока ареста, наложенного на ТЦ Весна на Новом Арбате в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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