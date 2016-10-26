Суд проверит законность блокировки соцсети для делового общения "LinkedIn"

12:59 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 10 ноября проверит законность решения о блокировке социальной сети "LinkedIn", предназначенной для установления деловых связей и поиска работы, по причине нарушения закона о локализации персональных данных, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба будет рассмотрена 10 ноября", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, ранее Таганский суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора о постоянной блокировке социальной сети на территории РФ.

Социальная сеть "LinkedIn" в настоящее время является крупнейшей сетью в мире для делового общения, насчитывающей более 433 миллионов пользователей из 200 стран и регионов мира.