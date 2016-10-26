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Более 799 кандидатов сдали экзамен на должность судьи за последние четыре года

Теги: Москва, Россия
14:04 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Более 799 кандидатов сдали экзамен на должность судьи за последние четыре года, об этом в ходе XII Конференции судей судов города Москвы сообщил председатель Экзаменационной комиссии города Москвы по приему квалификационного экзамена на должность судьи, заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин.

"...С момента избрания нового состава комиссии в октябре 2012 года было проведено 120 заседаний по приему экзаменов у кандидатов на должности судей судов общей юрисдикции и Арбитражного суда города Москвы. Всего за указанный период были приняты экзамены у 799 кандидатов в судьи, из которых 453 кандидата сдали экзамены успешно", — говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

Глава комиссии также подчеркнул в своем докладе, что 80% желающих сдать экзамен являются сотрудниками судов, оставшиеся 20% — работники других сфер деятельности, из которых 5% составляют представители прокуратуры и 3,2% сотрудники правоохранительных органов.

В рамках Конференции с докладами выступили также исполняющая обязанности председателя Совета судей города Москвы, председатель Тверского районного суда города Москвы Ольга Солопова и председатель Квалификационной коллегии судей города Москвы, председатель 7 судебного состава по уголовным делам Мосгорсуда Лариса Полякова.

"После подведения итогов деятельности делегаты перешли к выборам. В рамках Конференции состоялись выборы членов Совета судей, Квалификационной коллегии, Экзаменационной комиссии. Вновь избранных членов органов судейского сообщества поздравила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, выразив уверенность в том, что они будут с таким же пониманием и ответственностью относиться к их работе в органах судейского сообщества. Она отметила, что, к примеру, за прошедшие 4 года Совет судей города Москвы старался охватить наиболее острые проблемы...Она активно поблагодарила собравшихся судей за их отношение к работе, особо подчеркнув: "У судей города Москвы человеческое лицо!", — отмечает пресс-служба.

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Более 799 кандидатов сдали экзамен на должность судьи за последние четыре года

14:04 26/10/2016 Более 799 кандидатов сдали экзамен на должность судьи за последние четыре года, об этом в ходе XII Конференции судей судов города Москвы сообщил председатель Экзаменационной комиссии города Москвы по приему квалификационного экзамена на должность судьи, заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин.
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