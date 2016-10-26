Суд по иску Роспотребнадзора взыскал с юрфирмы 264 тыс руб в пользу физлица

Диана Гуцул, РАПСИ

17:25 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск столичного управления Роспотребнадзора в интересах потребителя о взыскании с ООО «Правовая гарантия» 264,8 тысячи рублей по договору об оказании юридических услуг, говорится в сообщении ведомства.

Ранее потребитель заключил с ООО «Правовая гарантия» договор об оказании юридических услуг. Юридические услуги, перечень которых указан в договоре (составление апелляционной жалобы, ознакомление с материалами дела, представление интересов заявителя в суде) компанией оказаны не были, акты об оказанных услугах потребителем не подписывались, об изменении условий договора потребитель не извещался. В адрес юридической фирмы потребителем была направлена претензия о порядке досудебного урегулирования спора с целью расторжения договора об оказании юридических услуг и возврате оплаченных в счет договора денежных средств. Однако ответчиком претензия была оставлена без внимания, сообщило управление.

В связи с обращением потребителя и руководствуясь пунктом 7 части 4 статьи 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» управление Роспотребнадзора по Москве обратилось в суд с заявлением в защиту прав потребителя. В исковом заявлении управление просило суд расторгнуть договор об оказании юридических услуг, взыскать с ответчика в пользу потребителя оплаченные по договору денежные средства, неустойку за просрочку выполнения обязательств по договору на оказание юридических услуг, неустойку за неисполнение требований по претензии, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.