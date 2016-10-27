Отставной полковник Беляев получил 12 лет за госизмену

пресс-служба Мосгорсуда

15:17 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строго режима бывшего полковника Вооруженных сил РФ Андрея Беляева по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд приговорил Беляева к 12 годам колонии строгого режима", — сказал собеседник агентства. Кроме того, суд лишил Беляева звания полковника запаса, назначил год ограничения свободы после освобождения и обратил в доход государства его автомобиль Mitsubishi.

Таким образом, суд признал Беляева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК РФ.

Заседания по данному уголовному делу проходили в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом "Секретно".