Отставной полковник Беляев получил 12 лет за госизмену
Контекст
пресс-служба Мосгорсуда
15:17 27/10/2016
МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строго режима бывшего полковника Вооруженных сил РФ Андрея Беляева по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Беляева к 12 годам колонии строгого режима", — сказал собеседник агентства. Кроме того, суд лишил Беляева звания полковника запаса, назначил год ограничения свободы после освобождения и обратил в доход государства его автомобиль Mitsubishi.
Таким образом, суд признал Беляева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК РФ.
Заседания по данному уголовному делу проходили в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом "Секретно".