Дело о взыскании с Ленкома 30 млн руб прекращено в связи с отказом от иска

15:30 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Тверской суд Москвы прекратил производство по гражданскому делу о взыскании со столичного театра „Ленком“ компенсации в размере порядка 30 миллионов рублей за неправомерное использование русского перевода пьесы Джеймса Голдмена "Лев Зимой" при постановке спектакля "Аквитанская львица", сообщил РАПСИ представитель истца адвокат Сергей Кузин.

Дело прекращено в связи с отказом Ивана Кузьминского (сына­ и наследника авт­ора перевода пьесы Ни­колая Кузьминского) от иска. Как отметил адвокат истца, стороны заключили соглашение во внесудебном порядке.

"То обстоятельство, что не все стороны упомянутого соглашения являлись участниками процесса, сделало невозможным заключение мирового соглашения в рамках судебного разбирательства", - уточнил Кузин.

Весной этого года с иском в суд обратился наследник переводчика Николая Кузьминского - автора русского перевода пьесы Голдена Джеймса «Лев Зимой». Указанная пьеса в легла в основу постановки спектакля «Аквитанская львица» в театре "Ленком". Постановщик и автор сценической версии – народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Представитель истца провел работу по сверке текста перевода Кузьминского с текстом спектакля, полученным при просмотре видеозаписи постановки на сайте телеканала "Культура", и обнаружил в итоге значительный объем заимствований в сценической версии пьесы. Результаты сверки были направлены ответчику.

В качестве третьих лиц к участию в заседании были привлечены постановщик Панфилов и указанный в качестве исполнителя подстрочного перевода пьесы Роман Кроль. В своих отзывах ответчик и третьи лица выражали свое несогласие с заявленными исковыми требованиями.

Адвокат Кузин пояснил РАПСИ, что изначально указанная в иске сумма компенсации за неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности в размере свыше 30 миллионов рублей была рассчитана исходя из общедоступных сведений о проданных билетах на "Аквитанскую львицу" в "Ленкоме", их стоимости и количестве спектаклей, которые были даны.