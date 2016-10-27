Дело о взыскании с Ленкома 30 млн руб прекращено в связи с отказом от иска
МОСКВА, 27 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Тверской суд Москвы прекратил производство по гражданскому делу о взыскании со столичного театра „Ленком“ компенсации в размере порядка 30 миллионов рублей за неправомерное использование русского перевода пьесы Джеймса Голдмена "Лев Зимой" при постановке спектакля "Аквитанская львица", сообщил РАПСИ представитель истца адвокат Сергей Кузин.
Дело прекращено в связи с отказом Ивана Кузьминского (сына и наследника автора перевода пьесы Николая Кузьминского) от иска. Как отметил адвокат истца, стороны заключили соглашение во внесудебном порядке.
"То обстоятельство, что не все стороны упомянутого соглашения являлись участниками процесса, сделало невозможным заключение мирового соглашения в рамках судебного разбирательства", - уточнил Кузин.
Весной этого года с иском в суд обратился наследник переводчика Николая Кузьминского - автора русского перевода пьесы Голдена Джеймса «Лев Зимой». Указанная пьеса в легла в основу постановки спектакля «Аквитанская львица» в театре "Ленком". Постановщик и автор сценической версии – народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Представитель истца провел работу по сверке текста перевода Кузьминского с текстом спектакля, полученным при просмотре видеозаписи постановки на сайте телеканала "Культура", и обнаружил в итоге значительный объем заимствований в сценической версии пьесы. Результаты сверки были направлены ответчику.
В качестве третьих лиц к участию в заседании были привлечены постановщик Панфилов и указанный в качестве исполнителя подстрочного перевода пьесы Роман Кроль. В своих отзывах ответчик и третьи лица выражали свое несогласие с заявленными исковыми требованиями.
Адвокат Кузин пояснил РАПСИ, что изначально указанная в иске сумма компенсации за неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности в размере свыше 30 миллионов рублей была рассчитана исходя из общедоступных сведений о проданных билетах на "Аквитанскую львицу" в "Ленкоме", их стоимости и количестве спектаклей, которые были даны.