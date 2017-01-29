Срок ареста фигурантам дела о хищении у "Ростеха" продлен до 27 января

11:38 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Тверской суд Москвы продлил до 27 января арест четверых фигурантов дела, обвиняемых в хищении 800 миллионов рублей у госкорпорации "Ростех", сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил продлить срок содержания под стражей в отношении Мурада Сафина, Екатерины Хлыстовой, Руслана Сулейманова и Дмитрия Мануйлова до 27 января 2017 года.

Фигурантами дела являются сотрудник содружества ветеранов Афганистана "Сафа", директор коммерческой фирмы Хлыстова, экс-гендиректор московского конструкторского бюро "Компас" Сафин, гендиректор предприятия «Промпоставка» Сулейманов, а также первый замгендиректора "Промпоставки" Мануйлов. Все обвиняемые, за исключением Мануйлова, свою вину отрицают.

Как ранее сообщал РАПСИ следователь ГСУ МВД по Москве, уголовное дело было возбуждено по заявлению Ростеха. Госкорпорация является потерпевшей стороной.

По словам следователя, Сафин обвиняется в совершении умышленного корыстного преступления, которое относится к категории тяжких. Его причастность, отметил следователь, подтверждается прослушкой телефонных переговоров и показаниями других фигурантов.

"При осуществлении хозяйственной деятельности "Компаса", Сафин заключил контракт с фирмами, имеющими признаки фиктивных, на счета этих фирм-однодневок, с целью дальнейшего их обналичивания, переводились Ростехом денежные средства", — пояснил следователь, отметив, что было похищено более 1 миллиарда рублей. Он также добавил, что "суть схемы заключалась в завышении стоимости" комплектующих для техники — "наценка составляла от 100 до 360%".