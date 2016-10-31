Суд признал смертельное ранение в ответ на побои превышением пределов самообороны

14:39 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. Президиум Московского городского суда переквалифицировал на превышение пределов необходимой обороны действия Натальи Моховой, изначально осужденной за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ее сожителя, сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.

Соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения кассационной жалобы защиты осужденной на приговор Тимирязевского суда Москвы.

В связи с переквалификацией деяния осужденной с части 4 статьи 111 "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" на часть 1 статьи 114 Уголовного кодекса РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", Президиум Мосгорсуда назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. С учетом срока, проведенного Моховой под стражей до судебного разбирательства, и срока отбытого по приговору суда наказания, наказание в виде ограничения свободы было признано полностью отбытым, и осужденная была освобождена из-под стражи.

Как следует из материалов дела, в 2015 году между Моховой и ее сожителем произошла ссора, которая закончилась нанесением мужчине ножевого ранения в ногу, повлекшего повреждение его левой бедренной артерии, острую кровопотерю, от чего тот скончался.

Будучи обвиняемой по делу, а впоследствии подсудимой, женщина давала показания, согласно которым потерпевший часто наносил ей побои. В день происшествия сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения и после ссоры стал избивать Мохову, нанося удары по голове и другим частям тела, толкал ее в предметы обстановки, таскал за волосы. Женщине удалось взять в руки нож, после чего она призвала сожителя прекратить побои, однако ее просьбы были проигнорированы. Во время избиения мужчина получил удар ножом в бедро и позже скончался от потери крови, несмотря на предпринятые Моховой попытки помочь раненному.

Суд первой инстанции посчитал, что действия потерпевшего не создавали реальной опасности для жизни Моховой и не признал ее действия по отношению к потерпевшему совершенными при превышении пределов необходимой обороны. В свою очередь Президиум Мосгорсуда пришел к выводу о том, что сложившиеся на момент совершения преступления обстановка давала осужденной все основания полагать, что в отношении нее совершается реальное общественно-опасное посягательство. Вместе с тем оно не было сопряжено с насилием, опасным для жизни Моховой, поэтому действия осужденной в данном случае следует рассматривать как совершенные при превышении пределов необходимой обороны.

