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Обвинение просит 15 лет для организаторов незаконного вывода 169 млрд руб из РФ

Теги: Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
20:54 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. Государственный обвинитель просит суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима Сергею Магину и Владимиру Рыбальченко, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица по уголовному делу о незаконном обналичивании и выводе 169 миллиардов рублей из РФ, передает корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.

Помимо Магина и Рыбальченко в деле еще 10 подсудимых, для которых прокурор в ходе прений запросил наказание от 6 лет в колонии общего режима до 14,5 лет колонии в строгого режима. Никто из фигурантов дела не признал свою вину полностью.

Также в прениях прокурор попросила конфисковать в государственную собственность изъятые в ходе проведения обысков в рамках уголовного дела денежные средства в размере свыше 1 миллиарда рублей.

Как ранее отмечала Генеральная прокуратура, еще двое фигурантов уголовного дела находятся в розыске.

В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждениях по данному делу. Следственный департамент МВД сообщал, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость. За свои услуги злоумышленники брали комиссию, и согласно утвержденному в 2015 году обвинительному заключению по делу, их суммарный доход составил 846 миллионов рублей.

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Обвинение просит 15 лет для организаторов незаконного вывода 169 млрд руб из РФ

20:54 31/10/2016 Государственный обвинитель просит суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима Сергею Магину и Владимиру Рыбальченко, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица по уголовному делу о незаконном обналичивании и выводе 169 миллиардов рублей из РФ, передает корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.
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