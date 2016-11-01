Лидер группы Space судится с Киркоровым за нарушение авторских прав

17:26 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Лидер группы Space Дидье Маруани обратился в Московский городской суд с иском о взыскании 75 миллионов рублей с Филиппа Киркорова и ряда компаний за нарушение его авторских прав, сообщил РАПСИ представитель интересов заявителя Игорь Трунов.

"Сегодня мы подали в Мосгорсуд иск, но дело в том, что сейчас мы уже думаем о новом иске. То, как отреагировал на наше заявление руководитель пресс-службы Киркорова, — неприемлемо. Его слова неэтичны, мы сейчас консультируется с экспертом-лингвистом и рассматриваем вариант подачи второго иска, уже о защите чести и достоинства", — сказал Трунов.

Ответчиками по иску, направленному в Мосгорсуд, заявлены Филипп Киркоров, Олег Попков, ВГТРК, ООО "ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН", SONY MUSIC ENTERTAINMENT и группа компаний "RONEeS". В общей сложности заявитель требует взыскании с ответчиков 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав.

"Мы указываем, что песня "Жестокая любовь", которую написал Попов и исполнял Киркоров, является переработкой песни Дидье Маруани "Symphonic Space Dream", — пояснил Трунов, добавив, что ВГТРК привлечены к делу из-за трансляции концерта "Песня года", где исполнялось данное произведение.

Таким образом, истец просит суд запретить Киркорову публичное исполнение спорной песни, взыскать с ответчиков по пять миллионов рублей компенсации за нарушение авторского права и 50 миллионов рублей за нанесенный моральный вред.

В Мосгорсуде РАПСИ сообщили, что иск поступил, однако к производству пока не принят.