Экс-полковник по делу о взятке в €7 млн осуждён на 5 лет и освобождён от наказания

Московский окружной военный суд

12:31 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд приговорил к 5 годам тюрьмы со штрафом 800 тысяч рублей экс-полковника Юрия Гайдукова по делу о взятке в семь миллионов евро, передаёт в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Однако в связи с тяжелой болезнью, связанной с потерей зрения, суд освободил Гайдукова от наказания.

В 2007 году прикомандированный к Счетной палате полковник Юрий Гайдуков был обвинен в получении взятки в миллион евро при проведении проверки космического предприятия "Энергомаш". По тому же делу проходили глава федерального бюро "Лорд Энтерпрайзиз" Николай Серых и владелец ресторана "Carven" Алан Гогичаев, а также экс-глава правового департамента палаты Зарина Фарниева.

По версии следствия, при проверке в НПО "Энергомаш" Гайдуков обнаружил, что в обход запрета правительства на экспорт двигателей двойного назначения предприятием поставлялась продукция в США. Лицензия на экспорт двигателей была приостановлена. Следствие полагает, что за ее возврат и "положительный" акт проверки Гайдуков и потребовал 7 миллионов евро. Переговоры проходили в ресторане "Carven".

В сентябре 2007 года после получения первого транша в один миллион евро сотрудниками ФСБ на выходе с территории НПО был задержан Николай Серых, который, по данным следствия, эти деньги должен был передать Юрию Гайдукову. А тот, в свою очередь, часть из них отдать Зарине Фарниевой.

За время нахождения в СИЗО Гайдуков практически полностью потерял зрение, в связи с чем его ознакомление с делом затянулось почти на три года.