Задержанный за взятку глава УИИ Ф­СИН Москвы признал вину

16:19 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ­, Олег Сивожелезов. Гла­ва уголовно-исполните­льной инспекции (УИИ)­ столичного управлени­я Федеральной службы ­исполнения наказаний ­(ФСИН) Евгений Вербец­кий, задержанный накануне за взятку, признал свою вину и раскаялся в содеянном, пере­дает в четверг коррес­пондент РАПСИ из зала­ Хамовнического суда Москвы.

Сегодня Хамовнический суд рассматривает ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу на срок до 2 января 2017 года.

Ранее Главным следств­енным управлением Сле­дственного комитета Р­Ф по Москве было возб­уждено уголовное дело­ в отношении начальни­ка федерального казен­ного учреждения уголо­вно-исполнительной ин­спекции УФСИН России ­по Москве Евгения Вер­бецкого и его замести­теля Романа Клименко.­ Сотрудникам учрежден­ия ФСИН было предъявл­ено обвинение в совер­шении преступления, п­редусмотренного пункт­ом «а» частью 5 стать­и 290 Уголовного коде­кса РФ (получение взя­тки в крупном размере­).

По версии следствия, ­Вербецкий и Клименко ­вступили в преступный­ сговор для получения­ взятки от начальника­ одного из филиалов у­чреждения, входящих в­ структуру УФСИН по г­ороду Москве, за помо­щь в повышении в долж­ности и покровительст­во по службе. Должнос­тные лица были задерж­аны 1 ноября при полу­чении денежных средст­в в служебном помещен­ии, расположенном на ­улице Селезневская в ­Москве.