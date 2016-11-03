Задержанный за взятку глава УИИ ФСИН Москвы признал вину
МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Глава уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Евгений Вербецкий, задержанный накануне за взятку, признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала Хамовнического суда Москвы.
Сегодня Хамовнический суд рассматривает ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу на срок до 2 января 2017 года.
Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве было возбуждено уголовное дело в отношении начальника федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Москве Евгения Вербецкого и его заместителя Романа Клименко. Сотрудникам учреждения ФСИН было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в крупном размере).
По версии следствия, Вербецкий и Клименко вступили в преступный сговор для получения взятки от начальника одного из филиалов учреждения, входящих в структуру УФСИН по городу Москве, за помощь в повышении в должности и покровительство по службе. Должностные лица были задержаны 1 ноября при получении денежных средств в служебном помещении, расположенном на улице Селезневская в Москве.