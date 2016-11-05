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Суд санкционировал арест водителя маршрутки, сбившего людей на остановке

Теги: Дорожные происшествия, Кузьминский суд Москвы, Москва, Россия
14:17 05/11/2016

МОСКВА, 5 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Кузьминский суд Москвы до начала января заключил под стражу водителя маршрутки, сбившего людей на остановке на юго-востоке Москвы, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Елена Месенко.

Так, в отношении Зураба Малазании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток, то есть до 2 января 2017 года.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой смерть человека) УК РФ.

Ранее СМИ сообщали о наезде маршрутки на людей на Краснодарской улице, в результате чего погибла одна женщина и четыре человека пострадали.По версии следствия, водитель автомобиля Ford Transit по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, а затем врезался в тротуар, где совершил наезд на пешеходов.

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Суд санкционировал арест водителя маршрутки, сбившего людей на остановке

14:17 05/11/2016 Кузьминский суд Москвы до начала января заключил под стражу водителя маршрутки, сбившего людей на остановке на юго-востоке Москвы, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Елена Месенко.
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