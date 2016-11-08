Дело о растрате свыше 360 млн руб в Центре Хруничева направлено в суд

10:21 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Уголовное дело в отношении бывших генерального директора Центра им. Хруничева Владимира Нестерова, главного бухгалтера предприятия Михаила Якушина и генерального директора ЗАО "Экоправо" Дмитрия Дьяконова о растрате свыше 360 миллионов рублей направлено на рассмотрение в Дорогомиловский суд Москвы, сообщает во вторник Генеральная прокуратура РФ.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.

Фигурантам в зависимости от роли и степени участия вменяется растрата денежных средств предприятия в особо крупном размере (часть 4 статья 160 УК РФ) и подделка официальных документов (часть 2 статья 327 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые создали организованную группу, заключили с ЗАО "Экоправо" фиктивные договоры и в 2008-2014 годах ежемесячно оплачивали коммерческой организации не менее 22 тысяч евро за услуги, которые фактически не оказывались. В результате было растрачено свыше 360 млн рублей средств ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", а с целью скрыть совершаемые махинации были изготовлены многочисленные поддельные финансовые и отчетные документы, настаивает следствие.