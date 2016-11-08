Суд признал законным арест замначальника ОМВД Лефортово

Евгения Соколова, РАПСИ

12:43 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд признал законным заключение под стражу заместителя начальника отдела Министерства внутренних дел (ОМВД) РФ по району Лефортово Анзора Шулая, обвиняемого в присвоении денежных средств и превышении должностных полномочий, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого и признал законным постановление Пресненского суда Москвы от 7 ноября 2016 года, согласно которому Шулай заключён под стражу до 6 ноября 2016 года.

Пресненским судом Москвы 3 ноября 2016 года был продлён арест обвиняемого до 6 декабря 2016 года.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата) и частью 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

По версии следствия, Шулай, являясь начальником следственного отделения ОМВД РФ в Москве по району Лефортово, в период с августа 2015 по май 2016 года, используя свое должностное положение, из корыстных побуждений совершил присвоение ранее изъятых по находящемуся в его производстве уголовному делу денежных средств в сумме не менее 7 миллионов рублей.

Как установили следователи ГСУ СК РФ по Москве, в целях сокрытия следов преступления начальник отдела вступил во внеслужебные отношения с потерпевшим по аналогичному уголовному делу и убедил его за денежное вознаграждение дать в рамках расследования указанного дела заведомо ложные показания. В своих показаниях мужчина должен был сообщить о том, что в ходе совершенной в отношении него кражи у него похитили не 400 тысяч рублей, а 10 миллионов, а также сфальсифицировать расписку, подтверждающую принадлежность данной суммы.

Потерпевший не согласился принимать участие в планируемом сотрудником полиции преступном плане и обратился в правоохранительные органы. Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК РФ по Москве и сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД РФ были предотвращены негативные последствия совершенного преступления.