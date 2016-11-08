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Суд до весны продлил арест 8 участников драки на Хованском кладбище

Сюжет: Процесс по делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве
Контекст
Теги: Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
17:57 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы до 14 марта продлил срок содержания под стражей в отношении восьми фигурантов дела о массовой драке на Хованском кладбище, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Пресненский суд продлил срок содержания под стражей восьми участникам Хованского побоища, а именно Бочарникову Александру,Вадуеву Маирбеку,Мережко Александру,Рудакову Борису,Серову Вячеславу,Хамзатханову Зелимхану,Яхъяеву Элихану,Яхъяеву Лечи. Всем продлили срок ареста до 14 марта 2017 года", - сказала собеседница агентства. Она также добавила, что 9 ноября суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-главы территориального отделения № 3 ГБУ "Ритуал" Юрия Чабуева.

По данным столичного главка МВД, 14 мая 2016 года на крупнейшем в Москве Хованском кладбище произошла драка, в которой участвовали порядка 200 человек, задержаны и доставлены в полицию были 112 участников инцидента. Погибли три человека. Как сообщает ведомство, причиной конфликта могла стать борьба за территорию обслуживания на кладбище.

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Суд до весны продлил арест 8 участников драки на Хованском кладбище

17:57 08/11/2016 Пресненский суд Москвы до 14 марта продлил срок содержания под стражей в отношении восьми фигурантов дела о массовой драке на Хованском кладбище, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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