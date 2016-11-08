Суд рассмотрит иск супруги замглавы УСБ СК РФ Ламонова к телеканалу "Москва 24"

Диана Гуцул, РАПСИ

20:23 08/11/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РАПСИ, Михаил Телехов. Савеловский суд Москвы 5 декабря начнет процесс по иску супруги замглавы управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета РФ Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки от Шакро Молодого, о защите чести и достоинства к телеканалу "Москва 24" на 5 миллионов рублей, сообщила во вторник РАПСИ адвокат Ольга Лукманова, представляющая интересы семьи Ламонова.

Как следует из материалов дела, истец требует от "Москва Медиа" опровержения прозвучавшей в эфире информации.

Как рассказала Лукманова, точная цитата, которая вызвала возмущение Ламоновых, следующая: "Супруги Ламоновы за год ушли в минус на 400 тысяч рублей, правда, за год приобрели три участка, один из которых 1500 га, дом, квартиру, четыре машины, уже и хоромы Шакро Молодого с позолоченными канделябрами не кажутся такой роскошью".

Адвокат уточнила, что иск к телеканалу подписал и сам Ламонов. При этом в иске отмечено, что отсуженные деньги Ламоновы просят направить на нужды детского дома.

"5 декабря будет предварительное заседание", - уточнила Лукманова.

После ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.