Суд отложил до 7 декабря рассмотрение иска внучки первого главы КГБ Серова

11:29 09/11/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы до 7 декабря отложил рассмотрение иска внучки первого главы КГБ Ивана Серова к радиостанции "Эхо Москвы", с которой она требует взыскать по 1 миллиону рублей за распространение сведений, порочащих честь и достоинство своего деда, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Суд считает необходимым отложить заседание в связи с необходимостью истребования дополнительных доказательств", — сказала судья.

Одной из причин отложения заседания стало ходатайство, заявленное представителем ответчика — историка Бориса Соколова — адвокатом Дарьей Сухих, об истребовании подлинных мемуаров первого главы КГБ. Однако сторона заявителя возражала против заявленного ходатайство, ссылаясь на отсутствие в настоящее время информации о местонахождении подлинных мемуаров и их объем.

Причиной разбирательства стали высказывания историка Соколова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в программе "Дилетант" от 14 июля‬ 2016 года. По мнению истцов, в ходе передачи Соколов подверг критике мемуары первого главы КГБ "Записки из чемодана".

"Порочащий характер заключается в том, что эти слова Соколова говорят о факте нечестного поступка и нарушения этики, соответственно они умоляют честь редакторов", — прокомментировал в суде представитель заявителей.

Представитель "Эха Москвы" полностью возражала против заявленных требований, отмечая их необоснованностью. Данную позицию поддержала и представитель Соколова, мотивируя это форматом передачи, которая проходила в виде беседы, где историк высказал лишь свое мнение относительно подлинности мемуаров. Сам историк присутствовал в заседании и обратил внимание суда на анахронизмы и неточности, присутствующие в мемуарах, в частности касающиеся событий весны 1942 года, 1953 года и устройства гироскопа.

"На протяжении всей программы Соколов в категоричной форме утверждает, что опубликованные мемуары и дневниковые записи Серова являются фальшивкой, сфабрикованной их редактором Александром Хинштейном с целью реабилитации "палача" Серова", — указывает в заявлении внучка первого главы КГБ Вера Серова и второй истец, советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Хинштейн.

Таким образом, заявители просят суд признать распространённые сведения порочащими честь и достоинство, обязать "Эхо Москвы" удалить с сайта запись программы, а также взыскать с радиостанции по 1 миллиону рублей в пользу каждого истца, обязать историка выплатить им по 500 тысяч рублей компенсации каждому. Общая сумма иска составляет 3 миллиона рублей.