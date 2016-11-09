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Обжаловано продление ареста руководителей "Реновы" и "Т Плюс" по делу о взятках

Сюжет: Расследование дела о мошенничестве в Коми
Контекст
Теги: Басманный суд Москвы, Москва, Россия
13:45 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Защита директора группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере чиновникам Республики Коми, обжаловала постановление Басманного суда Москвы о продлении срока ареста фигурантов до 5 и 6 февраля соответственно, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступили апелляционные жалобы адвокатов, представляющих интересы обвиняемого Вайнзихера и Ольховика. Дата рассмотрения жалоб в настоящее время еще не назначена", - сказала собеседница агентства.

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ, органами СКР по Республике Коми продолжается расследование уголовного дела в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы" (далее — ЗАО "КЭС" (реорганизовано, правопреемником является ПАО "Т Плюс"). Фигурантами уголовного дела являются бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, Ольховик и Вайнзихер, руководившие ЗАО "КЭС" в период с 2007 по 2014 годы. Также сообщается о наличии других, неустановленных до настоящего времени, лиц. Местонахождение Слободина устанавливается, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Согласно данным следствия, в течение 2007–2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми.

Деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 миллионов рублей. Согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО "Коми энергосбытовая компания" стоимостью не менее 100 миллионов рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО "КЭС" оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок, перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.

По версии следствия, во время руководства Ольховика и Вайнзихера по их указаниям, в качестве незаконного денежного вознаграждения, на расчетные счета аффилированных взяткополучателям компаний было перечислено соответственно не менее 177 и 89 миллионов рублей.

 

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Обжаловано продление ареста руководителей "Реновы" и "Т Плюс" по делу о взятках

13:45 09/11/2016 Защита директора группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере чиновникам Республики Коми, обжаловала постановление Басманного суда Москвы о продлении срока ареста фигурантов до 5 и 6 февраля соответственно, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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