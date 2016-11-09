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Дело об угоне прокурорской "Чайки" поступило в суд

Контекст
Теги: Угон, Савеловский суд Москвы, Генеральная прокуратура РФ, Россия
14:40 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Уголовное дело в отношении Антона Рыжова и Сергея Митрофанова, обвиняемых в угоне без цели хищения принадлежащего Генеральной прокуратуре РФ автомобиля ГАЗ-14 "Чайка", поступило в Савеловский суд Москвы, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Первое судебное заседание назначено на 21 ноября", - уточнил собеседник агентства.

Как следует из материалов дела, 6 июня Рыжову и Митрофанову было предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения согласно статье 166 УК РФ. Рыжов также обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 264.1 УК РФ).

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил РАПСИ, что автомобиль ГАЗ-14 числится на балансе ведомства с 1986 года и был угнан во время планового техобслуживания.

По данным полиции, погоня началась на Кожевнической улице, когда сотрудники ДПС остановили "Чайку" с затонированными стеклами - во время проверки документов водителя, которого заподозрили в вождении в пьяном виде, пассажир раритетного авто перебрался в водительское кресло и попытался скрыться.

В ходе преследования он грубо нарушал правила дорожного движения и по касательной столкнулся с двумя автомобилями, и был задержан лишь после того, как сотрудники полиции прострелили колесо "Чайки" из табельного оружия. Впоследствии выяснилось, что машина была угнана.

"Чайка" (или ГАЗ-13, ГАЗ-14) - советские автомобили представительского класса, выпускавшиеся с 1959 по 1988 год.


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Дело об угоне прокурорской "Чайки" поступило в суд

14:40 09/11/2016 Уголовное дело в отношении Антона Рыжова и Сергея Митрофанова, обвиняемых в угоне без цели хищения принадлежащего Генеральной прокуратуре РФ автомобиля ГАЗ-14 "Чайка", поступило в Савеловский суд Москвы, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.
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