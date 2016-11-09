Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
09/11/2016 19:26
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд допросил замминистра транспорта РФ по делу о хищениях в "Аэрофлоте"

Теги: Хищения, Савеловский суд Москвы, Аэрофлот, Москва, Россия
15:27 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Савёловский суд Москвы допросил заместителя министра транспорта России Валерия Окулова в рамках уголовного дела о хищении более 122,5 миллионов долларов в "Аэрофлоте" во второй половине 1990-х, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Окулов был вызван в суд для допроса в качестве свидетеля стороны обвинения. Он подтвердил свое знакомство с обвиняемым Николаем Глушковым во время их совместной работы в ОАО "Аэрофлот".

Как пояснил свидетель, Глушков был первым заместителем генерального директора по финансам, а Александр Красненкер — "коммерческим директором".

На вопрос прокурора, Окулов ответил, что не знает о причастности Бориса Березовского к лоббированию кандидатур Глушкова и Красненкера на должности, однако, по его мнению, указанные лица были знакомы и состояли в товарищеских отношениях.

Вспоминая свое назначение на должность генерального директора ОАО "Аэрофлот" в 1997 году, Окулов отметил, что поначалу столкнулся со сложностями.

"Я помню, что 1996 компания закончила "в минусе". Убыточной была сама операционная деятельность, имело место неэффективное использование парка воздушных судов, неэффективная маршрутная сеть, низкая загрузка отправляемых в рейсы самолетов, что вызывало дефицит оборотных средств. Требовалось обновление парка, изменение маршрутной сети, встраивание партнерских отношений с другими компаниями в рамках коммерческих соглашений и глобального альянса", рассказал свидетель и добавил, что лишь к 1999 году динамика финансовых показателей "Аэрофлота" стала положительной, что позволило выплачивать дивиденды с прибыли.

В 1997 году Глушкову были даны формализованные на заседаниях правления "Аэрофлота" указания по финансовому и экономическому оздоровлению компании и ее выводу на безубыточность.

"В целях преодоления дефицитных средств Глушков инициировал заключение финансовых соглашений со швейцарской компанией Forus на условиях возвратности денежных средств", - сообщил Окулов об отношениях Аэрофлота с  Forus.

Говоря о работе с Глушковым и Красненкером, свидетель заявил о том, что в определенный момент он столкнулся с тем, что "Аэрофлот" де-факто перешел под внешнее финансово-экономическое управление".

"Были случаи, когда поручения, данные мною Глушкову либо Красненкеру фактически не исполнялись, при этом от сторонних лиц поступали заключения о нецелесообразности предпринимаемых мной действий", - пояснил Окулов.

По словам свидетеля, отношения возглавляемой им компании с Forus прекратились в 1998 году. Кроме того, в связи с указанными обстоятельствами было инициировано увольнение Глушкова, Красненкера и других сотрудников финансово-экономического блока "Аэрофлота", причем последние в ответ попытались сместить с должности самого Окулова.

"Из суммы знаний сегодняшнего дня могу заключить, что выход "Аэрофлота" из кризиса можно было осуществить без участия компаний Forus и "Андал" (также упоминаемой в связи с расследованием)", - заключил свидетель.

Ранее СМИ сообщали о том, что бывшему заместителю гендиректора "Аэрофлота" Николаю Глушкову, который в настоящее время скрывается от следствия, предъявлено заочное обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в 1990-х годах Глушков вступил в преступный сговор с Борисом Березовским и убедил руководство авиакомпании взять крупные денежные займы для оздоровления компании; впоследствии полученные средства были похищены. Гособвинение оценивает причиненный "Аэрофлоту" ущерб в 122,5 миллиона долларов США, в 2010 компания была признана потерпевшей стороной по делу.

В настоящее время Окулов является заместителем министра транспорта РФ, до этого, в период с 1997 по 2009 год он занимал должность генерального директора компании "Аэрофлот".

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд допросил замминистра транспорта РФ по делу о хищениях в "Аэрофлоте"

15:27 09/11/2016 Савёловский суд Москвы допросил заместителя министра транспорта России Валерия Окулова в рамках уголовного дела о хищении более 122,5 миллионов долларов в "Аэрофлоте" во второй половине 1990-х, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд до 14 марта продлил арест экс-главы отдела ГБУ "Ритуал" Чабуева

17:24 09/11/2016 Пресненский суд Москвы продлил до 14 марта срок содержания под стражей в отношении руководителя территориального отделения № 3 ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте оружия и хулиганстве по делу о массовой драке на Хованском кладбище, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Представление доказательств вины студентки Карауловой завершено

16:26 09/11/2016 Прокуратура завершила представление доказательств вины студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщили в среду РАПСИ в Московском окружном военном суде.

Суд взыскал с юрцентра 39 тыс руб за некачественно оказанные услуги

15:29 09/11/2016 Судебный участок Тверского района Москвы взыскал по иску столичного управления Роспотребнадзора около 39 тысяч рублей с ООО «Юридический Центр «Гражданская консультация» за нарушение прав потребителя, говорится в материалах дела.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера