Суд допросил замминистра транспорта РФ по делу о хищениях в "Аэрофлоте"

15:27 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Савёловский суд Москвы допросил заместителя министра транспорта России Валерия Окулова в рамках уголовного дела о хищении более 122,5 миллионов долларов в "Аэрофлоте" во второй половине 1990-х, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Окулов был вызван в суд для допроса в качестве свидетеля стороны обвинения. Он подтвердил свое знакомство с обвиняемым Николаем Глушковым во время их совместной работы в ОАО "Аэрофлот".

Как пояснил свидетель, Глушков был первым заместителем генерального директора по финансам, а Александр Красненкер — "коммерческим директором".

На вопрос прокурора, Окулов ответил, что не знает о причастности Бориса Березовского к лоббированию кандидатур Глушкова и Красненкера на должности, однако, по его мнению, указанные лица были знакомы и состояли в товарищеских отношениях.

Вспоминая свое назначение на должность генерального директора ОАО "Аэрофлот" в 1997 году, Окулов отметил, что поначалу столкнулся со сложностями.

"Я помню, что 1996 компания закончила "в минусе". Убыточной была сама операционная деятельность, имело место неэффективное использование парка воздушных судов, неэффективная маршрутная сеть, низкая загрузка отправляемых в рейсы самолетов, что вызывало дефицит оборотных средств. Требовалось обновление парка, изменение маршрутной сети, встраивание партнерских отношений с другими компаниями в рамках коммерческих соглашений и глобального альянса", рассказал свидетель и добавил, что лишь к 1999 году динамика финансовых показателей "Аэрофлота" стала положительной, что позволило выплачивать дивиденды с прибыли.

В 1997 году Глушкову были даны формализованные на заседаниях правления "Аэрофлота" указания по финансовому и экономическому оздоровлению компании и ее выводу на безубыточность.

"В целях преодоления дефицитных средств Глушков инициировал заключение финансовых соглашений со швейцарской компанией Forus на условиях возвратности денежных средств", - сообщил Окулов об отношениях Аэрофлота с Forus.

Говоря о работе с Глушковым и Красненкером, свидетель заявил о том, что в определенный момент он столкнулся с тем, что "Аэрофлот" де-факто перешел под внешнее финансово-экономическое управление".

"Были случаи, когда поручения, данные мною Глушкову либо Красненкеру фактически не исполнялись, при этом от сторонних лиц поступали заключения о нецелесообразности предпринимаемых мной действий", - пояснил Окулов.

По словам свидетеля, отношения возглавляемой им компании с Forus прекратились в 1998 году. Кроме того, в связи с указанными обстоятельствами было инициировано увольнение Глушкова, Красненкера и других сотрудников финансово-экономического блока "Аэрофлота", причем последние в ответ попытались сместить с должности самого Окулова.

"Из суммы знаний сегодняшнего дня могу заключить, что выход "Аэрофлота" из кризиса можно было осуществить без участия компаний Forus и "Андал" (также упоминаемой в связи с расследованием)", - заключил свидетель.

Ранее СМИ сообщали о том, что бывшему заместителю гендиректора "Аэрофлота" Николаю Глушкову, который в настоящее время скрывается от следствия, предъявлено заочное обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в 1990-х годах Глушков вступил в преступный сговор с Борисом Березовским и убедил руководство авиакомпании взять крупные денежные займы для оздоровления компании; впоследствии полученные средства были похищены. Гособвинение оценивает причиненный "Аэрофлоту" ущерб в 122,5 миллиона долларов США, в 2010 компания была признана потерпевшей стороной по делу.

В настоящее время Окулов является заместителем министра транспорта РФ, до этого, в период с 1997 по 2009 год он занимал должность генерального директора компании "Аэрофлот".