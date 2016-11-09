Суд взыскал с юрцентра 39 тыс руб за некачественно оказанные услуги

15:29 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. Судебный участок Тверского района Москвы взыскал по иску столичного управления Роспотребнадзора около 39 тысяч рублей с ООО «Юридический Центр «Гражданская консультация» за нарушение прав потребителя, говорится в материалах дела.

По данным ведомства, между потребителем и юрцентром был заключен договор об оказании юридических услуг. "В связи с тем, что ответчик не исполнил должным образом свои обязанности, 1 марта 2016 года потребитель направил претензию о порядке досудебного урегулирования спора с целью расторжения договора об оказании юридических услуг и возврате оплаченных денежных средств. Однако ответа на претензию потребитель не получил", — отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей" служба выступила в суде с исковым заявлением в защиту прав конкретного потребителя. В исковом заявлении ведомство просило суд расторгнуть договор об оказании юридических услуг, взыскать с ответчика в пользу потребителя оплаченные по договору денежные средства, неустойку за просрочку выполнения обязательств по договору на оказание юридических услуг, неустойку за неисполнение требований по претензии, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

"Исковые требования управления решением суда были удовлетворены частично. Суд обязал взыскать с ООО "Юридический Центр "Гражданская консультация" в пользу гр. П. денежные средства в счет возмещения ущерба — 9 000 рублей, в связи с неисполнением договора на оказание юридических услуг, неустойку за просрочку исполнения услуг по договору — 10 950 рублей, неустойку за нарушение сроков удовлетворения претензии — 3 060 рублей, компенсацию морального вреда — 5 000 рублей, штраф в доход потребителя — 11 505 рублей", — подчеркивает управление Роспотребнадзора по Москве.