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Суд продлил срок ареста предполагаемого захватчика заложников в банке

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Теги: Захват заложников, Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
15:10 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Пресненский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей в отношении Арама Петросяна, обвиняемого в захвате заложников в столичном отделении "Ситибанка", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Срок содержания под стражей продлен до 24 февраля", - сообщила собеседница агентства. 

Как следует из материалов дела, вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. По версии следствия, Петросян проследовал в банк, расположенный по улице Большая Никитская, где удерживал четырех человек и угрожал взрывом прямоугольного предмета, похожего на взрывное устройство, находящегося у него на груди. По истечении нескольких часов мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания. Как после сообщало следствие, в ходе допроса Петросян пояснил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме и в действительности убивать заложников не хотел. Он полностью признал вину и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемого ему преступления.

Действия Петросяна квалифицированы частью 2 статьи 206 УК РФ (захват заложников). Эксперты признали его вменяемым.


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Суд продлил срок ареста предполагаемого захватчика заложников в банке

15:10 22/11/2016 Пресненский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей в отношении Арама Петросяна, обвиняемого в захвате заложников в столичном отделении "Ситибанка", сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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