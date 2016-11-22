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"Уличная гонщица" Мара Багдасарян заплатит еще­ 29 тыс руб за неуплату штрафов

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Теги: Дорожные происшествия, Савеловский суд Москвы, Москва, Россия
16:52 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Мировой судебный участок Савеловского района Москвы обязал участницу скандальных «гонок» на Gelandewagen Мару Багдасарян выплатить 29 тысяч рублей за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

«Мировой судья судебного участка 352, исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка 353, признал ее виновной в неоднократном (всего было рассмотрено 11 административных материалов) нарушении части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных нарушениях «Неуплата административного штрафа в установленный срок», — уточнил собеседник агентства.

Таким образом, за семь дней заседаний в мировом суде нарушительнице было назначено 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 134 тысячи рублей. Кроме того, девушка была подвергнута наказанию в виде 24 суток административного ареста, 10 из которых она уже отбыла.

По сообщению Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве, Багдасарян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте — сотрудники госавтоинспекции выписали ей административный штраф за припаркованный на тротуаре автомобиль. При этом в ходе проверки документов водителя по базе данных было обнаружено, что за девушкой числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

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"Уличная гонщица" Мара Багдасарян заплатит еще­ 29 тыс руб за неуплату штрафов

16:52 22/11/2016 Мировой судебный уча­­сток Савеловского ра­й­она Москвы обязал у­частницу скандальн­ых ­«гонок» на Geland­ewag­en Мару Багдасар­ян выплатить 29 тысяч рублей за не­уплату штрафов­ за на­рушение правил ­дорож­ного движения, с­ообщ­ил РАПСИ пресс-се­кре­тарь суда Констант­ин­ Тимошенко.
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