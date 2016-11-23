Фигуранты дела о незаконном референдуме отрицают свою вину

18:12 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Журналист РБК Александр Соколов, а также гражданские активисты Кирилл Барабаш, Валерий Парфенов и публицист Юрий Мухин отрицают свою вину в организации деятельности экстремистской организации, передаёт корреспондент РАПСИ из зала Тверского суда Москвы, где в среду начались слушания по существу уголовного дела.

Все обвиняемые отметили, что им не разъяснена суть обвинительного заключения.

Как ранее рассказал РАПСИ Мухин, суть обвинительного заключения "размыта и не понятна". "Нас обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. В обвинительном заключении нет ни малейшего упоминания о законе о референдуме, так как ни одного пункта этого закона мы не нарушили", — сказал он. Как пояснил обвиняемый, он и другие фигуранты дела действительно являлись участниками Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР ЗОВ), которая, по мнению следствия, продолжила деятельность запрещённой организации "Армия воли народа" (АВН). "Однако Межрегиональное общественное движение "За ответственную власть" (МОД ЗОВ) было организовано за три года до закрытия АВН, а создавать инициативную группу по проведению референдума оно начало ещё в 2010 году", — заключил Мухин.

Остальные фигуранты дела, а также их защитники, поддержали заявленный отвод. Адвокат Барабаша Алексей Суханов высказался за отвод судье Криворучко, аргументировав это тем, что нарушены права его подзащитного на публичность. В частности, он указал на ситуацию, возникшую перед началом судебного заседания: несколько десятков людей желали попасть в зал, однако работники суда пустили лишь часть из них ввиду малого количества мест.

Позднее подсудимый Барабаш также заявил отвод судье.

Соколову, Парфенову и Барабашу вменяется в вину продолжение деятельности запрещенной в 2010 году организации "Армия воли народа" (АВН), которую ранее возглавлял публицист Мухин. После запрета АВН была создана инициативная группа по проведению референдума "За ответственную власть", которая объявила своей целью проведение референдума для введения прямой ответственности власти перед народом на уровне Конституции.

По мнению Следственного комитета, инициативная группа "За ответственную власть" фактически продолжила деятельность запрещенной АВН, а истинной целью Мухина и его сторонников было "расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смене существующей власти нелегальным путем", в связи с чем в прошлом году было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ — организация деятельности экстремистской организации.