Изучавший переписку Карауловой ­эксперт не придал значения ее "с­майликам"

12:26 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Эксперт, изучавший переписку обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ) бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой) с ее возлюбленным по переписке Айратом Саматовым, заявил об отсутствии задач по исследованию эмоциональной оценки сообщений и сопровождавших их символов (скобок и смайликов), передает корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.

В среду в суде по ходатайству гособвинителя в качестве свидетеля был допрошен эксперт и сотрудник Федеральной службы безопасности Александр Коршиков, участвовавший в проведении судебной комплексной психолого-лингвистической экспертизы, имеющейся в материалах дела.

Коршиков сообщил, что является кандидатом физико-математических наук, а также аттестованным судебным экспертом в области проведения лингвистических и автороведческих исследований.

На заседании эксперт подтвердил выводы комплексной экспертизы, которую он проводил в части, касающейся лингвистических исследований. Ранее в качестве объекта исследования к Коршикову поступили диски, содержащие переписку подсудимой с Саматовым.

"Могу пояснить следующее: в беседах имели место фразы подсудимой, направленные на поддержание, продолжение общения с Саматовым, но инициатива в разговорах зачастую также исходила и от нее. В представленных на экспертизу текстах в достаточном объеме содержатся самостоятельные суждения Карауловой, в том числе о намерении выехать на территорию ИГ", — сказал Коршаков, подчеркнув, что исследовал непосредственно тексты сообщений и не может сказать, что "было в голове у человека, когда он писал те или иные предложения".

При этом на вопрос прокурора эксперт ответил, что исходя из значительной части существенных фрагментов текстов сообщений нет оснований полагать, что переписка велась разными лицами от имени Ивановой (Карауловой), хотя задача установить авторство не ставилась.

Ранее защитой были поставлены вопросы об уровне подготовки эксперта в связи с отсутствием у него филологического и психологического образований, а в конечном счёте адвокаты Ивановой (Карауловой) поставили под сомнение достоверность выводов заключения и возможность их использования в суде.

"Поставленные передо мной вопросы относились к восприятию и не требовали познаний в области психологии. Психологических изысканий я не проводил. Что касается уровня моей подготовки, то у меня есть дополнительное образование в части проведения лингвистических исследований", — ответил Коршиков на вопрос суда.

Зачитывая выдержки из заключения эксперта, председательствующий судья процитировал вывод о том, что у коммуниканта "Варя Караулова" в переписке с пользователем "Клаус Клаус" (псевдоним Айрата Саматова) была роль "обучаемой". Уточнив, что это относится не ко всей исследованной переписке, Коршиков подтвердил данные сведения.

При этом Коршиков отметил, что не обнаружил выражений неодобрения деятельности участников боевых действий, выступающих на стороне ИГ, в том числе в связи с обсуждением убийства кяфиров (отрицающих единобожие, неверующих). Также эксперт привел пример комментария, в котором подсудимая одобряла незаконные действия, когда речь шла о мальчике, который "будет убивать кяфиров, когда вырастет большим как папа".

Адвокат Сергей Бадамшин задал вопрос о том, известно ли Коршикову об использовании скобок и так называемых смайликов при общении путем переписки.

В ответ эксперт начал рассуждать о контексте, метаязыке и в итоге заявил, что исследованные им сообщения были логически оформлены в виде текста с конечным смыслом, а задачу изучения и интерпретации символов, сопровождавших тексты, он перед собой не ставил, и по его мнению, этого не требовалось.

Бадамшин, приведя пример из переписки, поинтересовался, играют ли скобки-смайлики роль при определении серьезности написанного, эмоциональной оценки автора своего сообщения.

"Я не занимался исследованием эмоционального фона, передо мной не ставилось такой задачи", — ответил Коршиков.

Первое заседание по данному уголовному делу состоялось 5 октября. К настоящему времени прокуратура завершила представление доказательств вины Ивановой (Карауловой); был допрошен ряд свидетелей и исследован ряд вещественных и письменных доказательств.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.