Мосгорсуд заблокировал доступ к копиям фильма "28 панфиловцев"

пресс-служба Мосгорсуда

16:53 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ. Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры по ограничению доступа к нелегально распространяемым копиям фильма «28 панфиловцев» на пяти сайтах, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Также суд принял решение об обеспечительных мерах в отношении сайта 28shaliop.tk, на котором без разрешения правообладателя Gaijin Entertainment размещен сценарий фильма «28 панфиловцев».

«Мы направили уведомления хостинг-провайдерам и владельцам сайтов. На данный момент информация удалена на 3 ресурсах», - сообщило ведомство.

Фильм «28 панфиловцев» известен тем, что сбор средств на него осуществлялся посредством краудфандинга. По информации Роскомнадзора, он стал одним из наиболее удачных краудфандинговых проектов в российском кинематографе. Средства помогали собирать более 35 тысяч человек.