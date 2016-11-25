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Суд 28 ноября начнет повторное слушание по делу издателей журнала "Флирт"

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Теги: СМИ, Тверской суд Москвы, Москва, Россия
10:43 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя - РАПСИ, Евгения Соколова. Тверской суд Москвы 28 ноября проведёт предварительные слушания по уголовному делу в отношении издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева и его супруги Станиславы Казаковой, обвиняемых в организации занятия проституцией, сообщил в пятницу РАПСИ адвокат Юрий Ельмашев.

"Заседание назначено на 28 ноября в Тверском суде Москвы. Скорее всего, оно пройдёт в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее Бабушкинский суд Москвы постановил вернуть уголовное дело в отношении издателя журнала Зяблицева и Казаковой в прокуратуру для устранения нарушений. Мера пресечения обоим фигурантам дела была оставлена без изменения: Зяблицев находится под стражей, Казакова — под подпиской о невыезде до момента вынесения приговора.

Расследование по уголовному делу об организации проституции в отношении издателей "Флирта" — Казаковой и Зяблицева было завершено в апреле этого года, после чего материалы были переданы в прокуратуру. Обвиняемым по делу вменяется совершение преступного деяния, предусмотренного статьей 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Инкриминируемое Зяблицеву и Казаковой обвинение отягощается тем, что оно было совершено с использованием служебного положения — обвиняемый занимался организацией издания печатной продукции.

Ранее, в 2015 году, главного редактора скандально известного журнала "Флирт" и еще около 40 человек задержали по подозрению в организации проституции. По данным правоохранительных органов, Казакова и Зяблицев не только рекламировали интим-услуги в журнале "Флирт" и на его электронной версии в сети Интернет, но и организовали оказание интимных услуг за деньги.

Печатная версия "Флирта" раздавалась прямо на улицах Москвы, журналы также подкладывали под автомобильные дворники, а к распространению зачастую привлекались выходцы из Африки и Средней Азии. При этом некоторые из изданий все же удавалось закрыть. Так, в 2013 году по решению суда был закрыт журнал "Флирт в большом городе" из-за ошибки при регистрации: эротическое издание было зарегистрировано как информационно-рекламное. Параллельно с этим правоохранительные органы проводили проверку журнала на предмет организации занятия проституцией, но тогда соответствующие факты не были выявлены.

По данным прокуратуры, владелец журнала "Флирт"заработал на издании 68 миллионов рублей.

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Суд 28 ноября начнет повторное слушание по делу издателей журнала "Флирт"

10:43 25/11/2016 Тверской суд Москвы 28 ноября проведёт предварительные слушания по уголовному делу в отношении издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева и его супруги Станиславы Казаковой, обвиняемых в организации занятия проституцией, сообщил в пятницу РАПСИ адвокат Юрий Ельмашев.
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