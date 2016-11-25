Генерал ФСО Лопырев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере

18:07 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Руководителю Федеральной службы охраны (ФСО) на Кавказе генералу Геннадию Лопыреву предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ, сообщает в пятницу официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Лопырева было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ.

Адвокат генерала ФСО Руслан Закалюжный сообщил РАПСИ, что его подзащитный выразил несогласие с предъявленным ему обвинением. Защитник добавил, что в пятницу Московский гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Сегодня центр по связям с прессой и общественностью ФСО сообщил, что Лопырев был задержан после проведения ведомством внутренней проверки в отношении сотрудников, проходящих службу на Северном Кавказе. В ФСО отметили, что в связи с выявленными нарушениями законодательства, материалы проверки были направлены в следственные органы.

