Рейтинг@Mail.ru
 
25/11/2016 21:48
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Генерал ФСО Лопырев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере

Контекст
Теги: Федеральная служба охраны (ФСО), Московский гарнизонный военный суд, Геннадий Лопырев, Москва, Россия
18:07 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Руководителю Федеральной службы охраны (ФСО) на Кавказе генералу Геннадию Лопыреву предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ, сообщает в пятницу официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Лопырева было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ.

Адвокат генерала ФСО Руслан Закалюжный сообщил РАПСИ, что его подзащитный выразил несогласие с предъявленным ему обвинением. Защитник добавил, что в пятницу Московский гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Сегодня центр по связям с прессой и общественностью ФСО сообщил, что Лопырев был задержан после проведения ведомством внутренней проверки в отношении сотрудников, проходящих службу на Северном Кавказе. В ФСО отметили, что в связи с выявленными нарушениями законодательства, материалы проверки были направлены в следственные органы.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Генерал ФСО Лопырев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере

18:07 25/11/2016 Руководителю Федеральной службы охраны (ФСО) на Кавказе генералу Геннадию Лопыреву предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ, сообщает в пятницу официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Генпрокуратура добивается возбуждения дела из-за премии главе Почты России

20:43 25/11/2016 Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет (СК) РФ для оценки в рамках уголовно-процессуального законодательства материалы проверки по факту получения генеральным директором ФГП «Почта России» Дмитрием Страшновым премии в размере 95,4 миллиона рублей, сообщается в пятницу сайте Генпрокуратуры РФ.

Генерал ФСО Лопырев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере

18:07 25/11/2016 Руководителю Федеральной службы охраны (ФСО) на Кавказе генералу Геннадию Лопыреву предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ, сообщает в пятницу официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Допрос Януковича по делу о событиях в Киеве в 2013-2014 годах откладывается

14:39 25/11/2016 Допрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах, который должен был начаться пятницу, отложен до 28 ноября из-за возникших трудностей с доставкой обвиняемых в украинский суд.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера