Суд продлил срок домашнего ареста брату мэра Владивостока до 28 февраля

Олег Сивожелезов, РАПСИ

15:04 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Басманный суд Москвы продлил на 3 месяца срок содержания под домашним арестом в отношении брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, обвиняемого в соучастии в коммерческом подкупе, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, установив Пушкареву срок домашнего ареста до 28 февраля.

Следователь в ходе судебного заседания отметил, что Пушкарев может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства или иным путём воспрепятствовать производству по делу. По его словам, ряд свидетелей уже изменили свои показания в пользу обвиняемого.

Прокурор поддержал его позицию: "Заявленное следователем ходатайство прошу удовлетворить в полном объеме и продлить срок домашнего ареста в отношении Пушкарева до 28 февраля 2017 года", — сказал он.

Защита в свою очередь заявила, что у Пушкарева "нет стимула скрываться от следствия" ввиду того, что он не совершал инкриминируемого ему преступления. Также адвокат напомнил суду о состоянии здоровья своего подзащитного (в 2015 году он пострадал от взрыва пиротехнических изделий) и отметил необходимость регулярных обследований, что не представляется возможным с учетом ограничений, установленных данной мерой пресечения.

Следователь отметил, что в настоящее время Пушкарев беспрепятственно проходит лечение в медицинских учреждениях Москвы.

Так, сторона защиты просила суд изменить меру пресечения в отношении Пушкарева на более мягкую, а именно на подписку о невыезде или залог в размере до 10 миллионов рублей.

Следствие полагает, что в 2009–2014 годах мэр Владивостока Игорь Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. Как отмечает ведомство, возглавляют и контролируют "Востокцемент" близкие родственники главы города, в числе которых брат мэра, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей, следует из материалов дела.

Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" ущерба в сумме более 158 миллионов рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 миллионов рублей, считает следствие.

Пушкарев и директор МУПВ "Дороги Владивостока" Андрей Лушников заключены под стражу.