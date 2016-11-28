Мэр Владивостока Пушкарев останется под стражей до 28 февраля

17:55 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Евгения Соколова. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 28 февраля 2017 года в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив Пушкареву срок ареста на три месяца.

Защита обвиняемого возражала против ходатайства следствия и просила суд изменить меру пресечения Пушкареву на более мягкую, а именно на домашний арест или залог в размере 10 миллионов рублей.

В понедельник суд также продлил срок содержания под стражей в отношении ещё одного фигуранта дела - директора "Дорог Владивостока" Андрея Лушникова. Он также останется под арестом до 28 февраля.

Следствие полагает, что в 2009–2014 годах мэр Владивостока Игорь Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. Как отмечает ведомство, возглавляют и контролируют "Востокцемент" близкие родственники главы города, в числе которых брат мэра, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей, следует из материалов дела.

Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" ущерба в сумме более 158 миллионов рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 миллионов рублей, считает следствие.



